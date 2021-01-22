Юноша купил краску в ЦУМе и разрисовал стены

Уличных художников иногда наказывают. Но чаще всего - нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Вологде прошло необычное судебное заседание. На скамье подсудимых оказался вандал: юноша изрисовал стены в центральном универмаге Вологды. Владелец ЦУМа обратился с иском в суд, потребовав с 19-летнего вандала возместить материальный ущерб, причиненного его имуществу.

Молодой человек в здании универмага на улице Благовещенской изрисовал стену лестничной клетки между первым и вторым этажами, а также левый угол здания и колонну у левого входа в торговый центр.

Молодой человек пояснил, что 31 сентября в ЦУМе он приобрел баллончик с краской и, поднимаясь по лестнице, решил его проверить: произвел несколько надписей на стенах.

Юноша на суд не пришел. Мировой судья взыскал с него в счет возмещения материального ущерба 6332 рубля и расходы по уплате государственной пошлины в размере 400 рублей. Заочное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов области.