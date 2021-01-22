На Вологодчине резко выросло количество взяток

Рост количества взяток эксперты связывают с пандемией.

На Вологодчине резко выросло число взяток.

По статистике Генпрокуратуры,за январь-ноябрь 2020 года, больше всего взяток давали в Москве (230), Татарстане (166), Московской области (156), Ставропольском (126) и Пермском (97) краях.

В Вологодской области прирост подобных преступлений за этот период,по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составил 400 процентов. Это второе место по стране. Столько же в Ненецком национальном округе. Впереди всех Бурятия - прирост составил 566 процентов, в Магаданской области - 300%, в Забайкальском крае - 272%, сообщает NEWS.ru.

Вологжане стали чаще давать и брать взятки, а также становиться посредниками в подобных делах. Это связывается с пандемией коронавируса и кризисом, вследствие которых у населения упали доходы.

В 2020 году в России зарегистрировали 3649 случаев дачи взятки. Это на 15% больше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствуют данные МВД.

Напомним, в случае взятки в особо крупном размере приговаривают к лишению свободы на срок до пятнадцати лет.