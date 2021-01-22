Миллионеры среди нас: 80 череповчан показали годовой доход от 10 до 100 миллионов рублей

Каждый 90-й череповчанин - миллионер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Череповце в ИФНС 3500 человек показали полученный в 2019 году доход от 1 до 10 миллионов рублей. Есть и более богатые граждане - о доходе от 10 до 100 млн руб отчитались 80 череповчан. Без сомнения, реальное число миллионеров гораздо выше. Об этом сообщает портал Город Че со ссылкой на заместителя начальника ИФНС № 12 по Вологодской области Виктора Мошинского.

Надо заметить, что это только те, кто отчитался о доходах в рамках декларационной кампании. Те, кто получил годовые зарплаты от 1 млн руб., не учитываются в итогах декларационной кампании. Учитываются все иные доходы - от акций, от продажи имущества, от предпринимательской деятельности. Данных о миллионерах 2020 года пока нет — декларационная кампания только началась.