В Вологодской области за сутки заболело 300 человек, выздоровело 302

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За последние сутки на 22 января в Вологодской области выявлено 300 инфицированных. Это относительно низкий показатель: с 29 ноября прошлого года такого низкого уровня не фиксировалось. Но, тем не менее, по количеству заболевших регион входит в десятку неблагополучных областей, хотя по численности населения находится на 43 позиции.

За сутки 302 вологжанина выздоровело, погибло 5 человек, сообщает федеральный сайт стопкоронавирус.рф. На 22 января с начала пандемии в регионе заболело 30211 человек.

Согласно федеральной статистике, чуть более 10 процентов инфицированных болеет бессимптомно.