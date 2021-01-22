Вологжанка шумела в общежитии и была убита

Врачи были бессильны перед такими травмами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Устюжне погибла зверски избитая женщина. Подозреваемый задержан в жестоком избиении.

В районной больнице 21 января умерла 50-летняя женщина. По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) возбуждено уголовное дело.

Пострадавшую доставили в лечебное учреждение из подъезда общежития на ул. Строителей в Устюжне со следами жестоких побоев.

Следователи СКР зафиксировали у пострадавшей многочисленные кровоподтеки и ушибленные раны на лице, в области ушной раковины и плеча, переломы костей носа и основания черепа. По предварительным оценкам, эти телесные повреждения повлекли за собой смерть.

Выяснилось, что женщина находилась в общежитии в гостях у знакомого. В ходе возникшего конфликта находившийся в соседней комнате 62-летний мужчина нанес, по словам свидетелей, потерпевшей побои. После этого женщине вызвали скорую помощь, а мужчина ушел домой.

Вечером 21 января мужчина был задержан.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.