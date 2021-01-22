Житель Белозерска угрожал полицейским гранатой

- Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В новогодние праздники в Белозерске на улице Чкалова произошел скандал: хозяева не могли успокоить 50-летнего нетрезвого гостя. 3 января в 9 часов вечера на место прибыли сотрудники полиции, что сильно не понравилось дебоширу. Мужчина встал в проходе и продемонстрировал очевидцам гранату - пьяный вологжанин угрожал всех подорвать.

Полицейским удалось немного успокоить агрессора и вызвать подмогу. Мужчину доставили в отдел. Теперь хулигану придется отвечать по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". Граната оказалась муляжом. Обвиняемый сообщил, что предмет нашел. Ведется расследование. Об этом рассказала пресс-служба СК РФ по Вологодской области.