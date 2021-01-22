Ловят плутовку: лиса посетила вологодский детсад "Чебурашка"

Фото: ТОС "Ковырино" ВКонтакте.

В Вологде разгуливает лиса, она посетила детский сад "Чебурашка". Ее хотят поймать. вылечить и выпустить в лес.

В группе ТОС Ковырино появилась информация, что по городу разгуливает лиса. Это дикое животное, забежавшее в город. видели многие вологжане:"Она давно уже бегает по району, вся облезлая, хвост голый. Скорее всего лишайная..."

20 января около 23.00 ее видели в районе дома Панкратова, 75а корпус 2. Она проверила подвал дома и убежала. По словам общественников, обитательница леса ранена и нуждается в помощи.

На утро 22 января животное все еще не было поймано. 21 января вечером она разгуливала по территории детского сада №6 "Чебурашка".

Дикое животное представляет опасность для жителей, поэтому очень важно её поймать, вылечить и отправить в естественную среду обитания.

Всех, кто увидит плутовку, просят немедленно позвонить. Если она зайдет. например, в подвал, то следует ее закрыть в помещении, чтобы увеличить шансы поймать. Близко к лисе подходить опасно! Предупредите об этом детей!

Сообщать о животном активисты просят телефонам 89115015134 или 89115335334.