В результате поджога в Череповце сгорел двухэтажный гараж с техникой

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В Череповце 21 января в 19:37 поступил тревожный звонок о пожаре в двухэтажном боксе на Любецкой 23/1. К 21:02 огонь удалось полностью ликвидировать.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате поджога выгорело 250 кв.м. площади. Внутренняя отделка здания и стоящего внутри зеленого КАМАЗа испорчены. Закопчены салоны оранжевого КАМАЗа, «Фольксваген Поло» и мотоцикл «Хонда».

Пострадавших нет. Помещение оказалось застраховано на 1 млн рублей. Наличие страховки на транспортные средства устанавливается.