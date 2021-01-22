Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В результате поджога в Череповце сгорел двухэтажный гараж с техникой

ЧП произошло минувшим вечером
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
-

-

В Череповце 21 января в 19:37 поступил тревожный звонок о пожаре в двухэтажном боксе на Любецкой 23/1. К 21:02 огонь удалось полностью ликвидировать.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате поджога выгорело 250 кв.м. площади. Внутренняя отделка здания и стоящего внутри зеленого КАМАЗа испорчены. Закопчены салоны оранжевого КАМАЗа, «Фольксваген Поло» и мотоцикл «Хонда».

Пострадавших нет. Помещение оказалось застраховано на 1 млн рублей. Наличие страховки на транспортные средства устанавливается.

ЧП