Череповецкие рестораторы "в истерике" от коронавирусных ограничений

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Череповецкие рестораторы пожаловались на падение выручки из-за ограничительных мер, принятых в Вологодской области, в среднем на 50% по сравнению с октябрем 2020 года. При этом расходы не уменьшаются: цены растут, надо платить сотрудникам, поставщикам и даже возвращать кредит с процентами государству, который в качестве помощи выдали весной (если сохранилось более 90% штата работников, то деньги можно оставить). Такой займ взяли 932 заведения в Вологодской области. Однако даже крупные рестораторы закрывают часть своих заведений, остальные остаются убыточными.

По словам бизнесменов, таких ограничительных мер по площади - 1 посетитель на 4 квадратных метра - в СЗФО и ближайших регионах нет. Заведения теперь закрываются в 22:00, из-за таких правил даже возник теневой рынок. Отмена корпоративов в безлюдных январе-феврале практически добила местных предпринимателей. При этом послаблений режима повышенной готовности пока не предвидится. Напомним, что Вологодчина традиционно входит в ТОП-10 регионов по ежедневному приросту заболевших, каждый день фиксируется смерть десятка вологжан с официальным диагнозом COVID-19.

По мнению рестораторов, эффект от мер не пропорционален появляющимся от этого проблемам. Председатель Череповецкого городского отделения Деловой России сообщил ГородуЧе, что поддержки им практически не оказывается: предприниматели были бы рады платить сниженные налоги, брать кредиты под низкий процент из Фонда ресурсной поддержки или хотя бы действовать согласно разработанному с властями плану постепенного ослабления мер. При этом люди продолжают ездить в автобусах, посещать продуктовые и поликлиники, нося маски на подбородках. Бизнесмены заявили, что после введения ограничений для заведений общественного питания, статистика не изменилась. Планировать в текущих условиях удается максимум на неделю - в завтрашнем дне никакой уверенности больше нет.