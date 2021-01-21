В Вологодской области лесоруб сгорел в "Ниве"

Фото: СУ СК по Вологодской области

В Вологодской области нашли в сгоревшей машине останки человека. Начата доследственная проверка.

Как сообщает региональное управление СКР по Вологодской области, 41-летний лесоруб накануне выпивал, а затем уехал кататься на автомашине. Недалеко от делянки у деревни Пучнино Чагодощенского района машина врезалась в дерево, затем, по инерции, проехала еще какое-то расстояние и застряла в снегу. А утром, в полностью выгоревшей машине, нашли погибшего. Он расположился на заднем сидении, вероятно, для сна, и погиб.

Мужчина приехал на заработки в Чагодощенский район из соседнего района. Назначены судебно-медицинские и иные экспертизы для подтверждения личности погибшего и установления причин его смерти. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.