В Череповце стартовала реконструкция Шекснинского проспекта

План проекта

В Череповце начались работы по расширению Шекснинского проспекта. В планах построить настоящую велодорожку, просторные тротуары и восстановить заезды во дворы. Сначала будут перенесены и заменены ветхие коммуникации. В феврале на 10 дней перекроют перекресток с улицей Рыбинской.

Расширение сделают за счет пустующей территории по нечетной стороне. Планируется, что все новые дороги в Зашекснинском районы будут оснащены отдельными велодорожками, отделенными и от тротуара, и от проезжей части, чтобы пешеходы и мамочки с колясками и не думали по ним гулять, таким образом создавая опасные ситуации.

Шекснинский проспект в 6 полос будет с разделяющим газоном и участками для разворота. В 2021 году начнется строительство нового участка дороги, которая примкнет к Южному шоссе. В последнюю очередь изменят подъезд к Ленте, установят новую автобусную остановку.

На время ремонта организуют временные проезды из дворов, вероятно, можно будет выехать и через соседние.

Не все череповчане поняли, зачем расширять Шекснинский проспект, на котором пробок практические не бывает. Жители ближайших домов заметили, что трасса под их окнами ничего хорошего им не принесет, как и любая широкая дорога в черте города. А с заторами борются другими методами.