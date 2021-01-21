Мужчина убил коллегу и перевез семью в ее жилье

Мужчину ждет суд. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

"Комсомолка" сообщала, как в Сямже родные и полиция долго искали девушку. В течение нескольких дней с ее телефона приходили сообщения, и была видимость отъезда. Однако сямжанку нашли погибшей. Под суд пойдет ее коллега.

28-летнего коллегу сямжанки коллегу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кражи).

19 апреля 2020 года мама пропавшей сообщила в полицию, что 27-летняя дочь не выходит на связь уже несколько дней. 22 апреля в ходе поисковых мероприятий по месту ее работы в столовой ПО «Сямженский хлебозавод» в селе Сямжа в подвальном помещении обнаружено тело девушки, замурованное цементной смесью.

Как 21 января 2021 года сообщило региональное СУ СК, 28-летний коллега 4 апреля в подвале задушил потерпевшую и спрятал тело.

Арестованный первоначально рассказывал, что, находясь в коридоре столовой рядом с овощным цехом, он по неосторожности толкнул девушку, та потеряла равновесие и упала на спину, ударившись затылком о порог. Девушка потеряла сознание, мужчина перевернул ее и увидел кровь на шапке. Решив, что она умерла, испугался и стащил ее тело в подвал. Там он ее оставил, закрыв дверь, а сам ушел домой. На следующий день он спустился в подвал, женщина была в сознании, лежала на полу, увидев его, стала угрожать, что посадит его в тюрьму. Тогда он вставил ей в рот кляп и руками задушил. Из кармана куртки он забрал ключи от квартиры и перенес в нее свои вещи, сделав вид, что арендует жилище.

Однако экспертиза опровергла слова мужчины, сделав вывод, что ушибленная рана на затылке не являлась опасной для жизни, а травма головы и смерть от асфиксии были причинены в короткий промежуток времени, а не как рассказывал задержанный. В последующем обвиняемый от дачи показаний отказался.

По мнению следствия, мужчина после убийства незаконно проник в жилище погибшей и даже переселил в него свою семью. Он украл убитой телефон марки «Xiaomi» стоимостью 9 тыс. рублей, через онлайн банк перевел с ее банковского счета на свой 8 тысяч рублей.

В настоящее время следователями СК России ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая убийство. Материалы дела переданы прокурору для решения вопроса о возможности передачи в суд для рассмотрения по существу.