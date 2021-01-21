Вологжане могут пожаловаться на проблемы громко

Как пожаловаться громко? Вологжане уже что-то слышали про Центр управления регионом, но большинство не знает, как пожаловаться так, чтобы их услышали. Между тем, самый простой способ - написать о проблеме в соцсетях - пост или комментарий, и поставить хэштег #ЦУР35.

Кстати, Центр управления регионом подвел итоги за неделю. Как оказалось, жителей разных муниципалитетов беспокоят совершенно разные вопросы.

Жителей Вологды больше всего волновал коронавирус. Они интересуются самоизоляцией граждан 65+ и продлением больничных. Жителей Череповца на этой неделе чаще других бесят проблемы в сфере ЖКХ и с общественным транспортом - в городе запустили автобусы без кондукторов и возникло множество вопросов. Жители Сокола жалуются на работу управляющей компании, уборку города от снега и льда.