Контейнерная рокировка: в Вологде замечена замена новых контейнеров на старые

Бдительные вологжане обнаружили подмену контейнеров! Фото: Алексей БУЛАТОВ

У вологжан подменили контейнеры. Жильцы домов №№ 4-6 на улице Конева обнаружили, что относительно новые, работающие контейнеры с их мусорной площадки увезли, а поставили старые и неработающие.

«Раньше здесь стояли все контейнеры с крышками, хорошими педалями. Сейчас половина без крышек, другие вообще сломаны. И случилось это буквально в течение одного дня», - жалуется жительница Ирина Комиссарова.

На мусорной площадке на ул. Конева, 4а, которой пользуются жители нескольких домов, из семи контейнеров в рабочем состоянии только один.Понятно,что произошедшее возмутило жильцов - например, то, что мусор из незакрытых контейнеров разлетается.

- Показывали мне фотографии, как увозили и ставили вот эти старые. Кто увез, непонятно, - рассказал Анатолий Соколов.

Они обратились в управляющую компанию стребованием вернуть контейнеры, но там о подмене контейнеров услышали впервые, и попросили лично связаться с перевозчиком.

«Собственник контейнеров - это перевозчик. Он их в свое время приобрел и поставил безвозмездно управляющим компаниям. Контейнеры стояли два года, сейчас перевозчик решил их забрать. Но чтобы не создавать мусорный коллапс, он ставит на место новых старые из своих запасов, они не очень хорошего качества», - прокомментировал директор компании «Аквалайн», регионального оператора по обращению с ТКО, Алексей Копейкин.

Перевозчик увез контейнеры и в управляющей компании «РЭС». Но о контейнерной рокировке организация предупредила коммунальщиков за месяц. Так что у УК было время найти замену.

«Я знаю, что в другие управляющие компании перевозчики тоже сообщили о том, что заберут свои контейнеры. Мы взяли конструкции в аренду у «Аквалайна» и будем выставлять их взамен тех, которые увезут. Сейчас арендовали около 100 штук. Может быть, ситуация изменится, но решили пока взять в аренду, чтобы не оставлять жильцов с пустыми мусорными площадками», - пояснил директор УК «РЭС» Андрей Панов.

Контейнерами перевозчиков вологжане пользовались почти два года. В 2019 году часть таких организаций ушла с рынка, забрав все контейнеры с территорий, другие компании оставили оборудование в пользование жителей.

«Свои управляющие компании мы предупредили заранее о том, что уберем свои новые контейнеры, чтобы они не разрушались и мы не несли убытки из-за их содержания. Особенно часто контейнеры страдают в дни новогодних праздников. В то же время мы решили не убирать контейнеры совсем, а заменить их на другие. Отмечу, что за прошедшие два года некоторые УК уже приобрели свои контейнеры, их можно увидеть на площадках с промаркированными табличками», - пояснил заместитель директора ООО «ТЭС» Михаил Павлычев.

Апелляционный суд поставил точку в споре, кто должен отвечать за наличие мусорных контейнеров - управляющая компания или перевозчик.

«Есть решение апелляционного суда от 11 февраля 2020 года, в котором сказано, что управляющая компания либо иная организация, которая занимается управлением жилого дома, должна устанавливать мусорные баки на контейнерных площадках. Сейчас у нас в Вологде установлено около 5 тысяч контейнеров. Они находятся в собственности перевозчика, в аренде у «Аквалайна» или в собственности управляющих компаний», - прокомментировал начальник Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Сейчас у управляющих компаний, которые остаются с некачественными контейнерами или совсем без таких, есть два варианта решения вопроса. Во-первых, приобрести свои контейнеры, цена одного - примерно 20 тысяч рублей. Во-вторых, взять в аренду либо у перевозчика по цене, назначенной арендодателем, либо у регионального оператора. Последний готов предоставить контейнеры за 1 рубль 20 копеек в год.

«Администрация города предоставила нам эти контейнеры по аукциону, с льготой на аренду. Мы выдаем их в субаренду УК и ТСЖ. Сейчас у нас свободны около 660 контейнеров. Это нормальная практика, когда управляющая компания несет ответственность - берет в аренду, содержит их, чинит. На сегодняшний день мы заключили договоры с 38 организациями», - рассказал директор компании «Аквалайн», регионального оператора по обращению с ТКО, Алексей Копейкин.

По словам представителя регионального оператора, многие УК не хотят брать на себя содержание контейнеров из-за возможных трат.

Вологжан просят в случаях вывоза или замены контейнеров на конструкции ненадлежащего вида сообщать в Департамент городского хозяйства, сообщает сайт Вологда.рф.