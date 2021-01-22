В Вологодской области судили поджигателя дома

Поджигатель отделался условным наказанием. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Суд признал виновным 52-летнего мужчину. Он поджёг чужой дом. ЧП случилось в конце октября 2020 года в Никольском районе.

Местный житель напился и отправился в деревню Княжево, прихватив канистру с топливом. Он облил стену одного из деревенских домов соляркой и поджег. Деревянная постройка вспыхнула и полностью сгорела. Ущерб был оценен в 120 300 рублей.

Поджигателя вычислили, и он признал свою вину. В качестве причин такого поступка мужчина назвал ревность и алкоголь.

В его личной жизни было все не очень хорошо: он имел обыкновение прогонять сожительницу из дома. Тогда женщина селилась у одноклассника в деревне Княжево. Когда очередной раз женщина отправилась в свое укрытие, то нервы мужчины не выдержали.

Суд проникся показаниями никольчанина. Ему назначено условное наказание 1 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он должен восполнить ущерб - 120 300 рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.