В СИЗО осужденные изготовили крещенскую купель из снега

Так выглядит самодельная купель в СИЗО. Сайт УФСИН по Вологодской области.

Не в каждом муниципальном образовании подготовили ледяную купель для купания по крещенской традиции. Однако в череповецком СИЗО она появилась. В обряде приняли участие все 30 осужденных из отряда хозобслуживания.

На территории СИЗО появилась слепленная из снега купель. ее слепили осужденные. Сначала провели работу: нарисовали проект. Затем, когда сооружение было готово, ярко раскрасили его. На праздник Крещения изолированные от общества ждали служителя церкви. И он пришел.

Помощниками строителям были морозы. На Крещение в СИЗО пришел клирик Илья Морозов. Он рассказал об истории праздника, освятил купель.

Купель оставили в СИЗО до весны.

Как сообщает сайт УФСИН, исправительные колонии посетили представители Русской православной церкви, которые провели службы, посвященные празднику Крещения Господня. Например, в женской колонии, расположенной в деревне Княгинино, праздничную церковную службу провел протоиерей Андрей Туляков. Женщины приняли участие в богослужении, многие причащались, набирали освященную воду.

Исправительную колонию № 3 посетил представитель Русской православной церкви отец Дмитрий.