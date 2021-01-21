В Череповце установят космический объект

Пермская тайга. Фото: m.123ru.net

В одном из скверов города металлургов собираются установить побывавший в космосе арт-объект. Проект "Покорители космоса" выиграл президентский грант. С 1 апреля реализацией займется АНО "25-й микрорайон".

У ТЦ Галактика планируется выставить капсулу "Восхода-2" - легендарного космического аппарата, на котором человечество впервые вышло в открытый космос. Пилотировал его в том числе и наш земляк, Павел Беляев. Договоренности с Королевым уже есть - капсулу привезут ко Дню космонавтики 12 апреля. Исторический объект зачистят от ржавчины и покрасят, подготовят и информационный стенд с познавательными заметками.

В Череповце собираются создать целый "космический" сквер в проходной зоне города. Новое общественное пространство создатели планируют "наполнить знаниями и смыслом". На фасаде станции переливания крови в скором времени появится граффити - портрет космонавта.