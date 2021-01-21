Немецкая овчарка напала на женщину в Вологодской области

Собака не была привита от бешенства. Фото: Олег УКЛАДОВ

Собака покусала женщину в Великом Устюге. Суд взыскал компенсацию морального вреда и имущественного ущерба с хозяина.

Немецкая овчарка напала на пешехода: вечером 14 сентября 2020 года устюжанка возвращалась с работы домой. На улице Пушкина на нее напала собака. Немецкая овчарка впилась зубами в нижнюю часть живота, затем хваталась за плащ и сумку.

К счастью, хозяин оттащил зверя от женщины. Ирина с травмой обратилась в районнную больницу.

Стало известно, что владелец собаки в 2020 году не привил ее против бешенства, поэтому Ирине назначили курс вакцинации. От укуса Ирина перенесла сильное нервное потрясение, физические и нравственные страдания, в медицинском учреждении ей была назначена медикаментозная терапия.

В результате через суд с хозяина собаки Сергея она потребовала возмещение материального ущерба - за повреждение плаща, сумки, капроновых колготок и покупку лекарств, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Мужчина с исковыми требованиями согласился частично, считая размер компенсации морального вреда завышенным.

Поскольку ответчик в соответствии с требованиями закона не обеспечил надлежащее содержание своей собаки, не предпринял необходимых мер безопасности, исключающих возможность нападения ее на окружающих, суд взыскал с него в пользу истицы в счет возмещения причиненного материального ущерба 5266 рублей 78 копеек, а также компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба судов региона, решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.