Тела троих человек нашли на пепелище в Чагоде

Место трагедии

Произошедший сегодня в 5 утра в Чагоде крупный пожар ликвидировали только к 11 часам. По адресу улица Трактористов, 10, бросили 13 спасателей и 6 единиц техники. Вспыхнул деревянный жилой дом площадью 128 кв.м с печным отоплением, в двух из трех квартир никто не жил. Об этом сообщила пресс-служба МЧС и пресс-служба Следственного комитета Вологодской области.

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В момент прибытия первых пожарных наблюдалось задымление со стороны нежилой части здания. На месте ЧП обнаружены тела 2 погибших, их личности еще устанавливается.

Устюженским межрайонным следственным отделом СК РФ инициирована доследственная проверка по факту гибели женщины и двух мужчин. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев трагедии и жителей поселка. Планируется провести множественные судебно-медицинские экспертизы и пожарно-технические исследования для определения причин возгорания.