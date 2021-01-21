В Череповце появится новый завод

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В городе металлургов началось строительство нового завода. На площади 3,5 гектара появится предприятие на 178 рабочих мест. Это будет высокотехнологичное автоматизированное производство высокоточных приборов учета электроэнергии нового поколения на отечественных деталях . В индустриальном парке "Череповец" бизнес сможет воспользоваться налоговыми преференциями, т.к эта зона имеет статус территории опережающего социально-экономического развития.

На данный момент монтируется фундамент здания. В проект собираются инвестировать не менее 550 млн рублей.