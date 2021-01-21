Прокуратура проверяет череповецкую школу из-за массового заболевания учеников

Как сообщала "Комсомолка", 20 января в одной из школ Череповца введен карантин, до конца недели все учащие переведены на дистанционное обучение. По факту отравления ведется расследование.

Как сообщает newsvo.ru, проводится проверка: череповецкая прокуратура организовала проверку школы №27 с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, а также иных служб.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в школе», - цитирует комментарий ведомства newsvo.ru.

Как сообщала "Комсомолка", в Устюжне из-за массового заболевания детей оштрафована заведующая детского сада.