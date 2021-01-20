В Вологде полицейский заметил в своем дворе злоумышленника и начал погоню

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В социальных сетях обсуждается видео, сделанное камерой наблюдения baza.net 19 января в 23:30 в Вологде. Там несколько спецмашин задерживают уезжающую иномарку.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, работник полиции - дежурный города Вологды - парковался в своем дворе на улице Новгородской, 41. Он увидел, что около Газели находится подозрительный молодой человек с канистрой в руках. Было уже поздно- практически полночь. Полицейский спросил, что мужчина тут делает. На что тот не ответил, а сел в одну из машин и попытался скрыться.

Правоохранитель начал преследование злоумышленников, одновременно сообщив коллегам о произошедшем. К погоне подключились экипажи силовиков, в том числе и Росгвардии. Автомобиль подозреваемых подрезали и остановили на пересечении улице Пошехонской и Ярославской. В салоне авто кроме молодого человека оказались и его друзья, молодые люди 2001 2005 и 2006 годов рождения. Полиция подозревает их в хищении топлива, уточняются обстоятельства произошедшего.