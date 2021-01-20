В Вологде из-за тлеющей сигареты едва не сгорел жилой двухэтажный дом

Пожарные прибыли оперативно, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде из-за непотушенной сигареты едва не сгорел двухэтажный дом. Вологжанин проснулся, когда под ним загорелось кресло.

ЧП случилось 20 января около 9 часов утра. Пожарным поступил звонок: горит на улице Сухонской. К месту пожара выезжали 6 расчетов, 16 человек. Дым шел из двухкомнатной квартиры на втором этаже деревянного дома.

По информации дознавателя отдела надзорной деятельности, дома находились женщина с ребенком, а также нетрезвый дед - отец ее сожителя.

Он задремал в кресле с тлеющей сигаретой и проснулся, когда под ним задымилось кресло. Несколько дней он принимал алкоголь и не контролировал свои действия.

Женщина с ребенком эвакуировались на улицу. Пожарные подоспели вовремя.

В результате возгорания повредилась обивка кресла, линолеум, а также одеяло на общей площади 1 квадратный метр.