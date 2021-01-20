Снегоуборочный трактор наехал на иномарку во дворе

У иномарки - кузовные повреждения. Фото: по Череповцу ОГИБДД

Снегоуборочный трактор придавил иномарку в Череповце. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Леднева. Водителю легковушки потребовалась помощь медиков.

ДТП произошло накануне в десятом часу утра. За рулем МТЗ-82 находился 52-летний череповчанин. Он убирал снег во дворе. Двигаясь задним ходом, он врезался в припаркованный «Шевроле Круз». В иномарке находился водитель - 26-летний череповчанин.

На место выехали сотрудники ДПС и медики. У водителя иномарки диагностирована острая реакция на стресс, сообщает портал Город Че.