Вологодский Кулибин собрал автомат Калашникова и пистолет Макарова

Вологжанин применил свои таланты в незаконном деле. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Верховажье сотрудники уголовного розыска изъяли у мужчины модернизированные автомат и пистолет. Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Вологодской области и регионального УФСБ была получена информация об умельце, который переделывал огнестрельное оружие. 42-летний мужчина проживал в Верховажском районе Вологодской области и ранее был судим. В доме, а также в гараже вологжанина, жителя деревни Большое Ефимово, было обнаружено самодельное оружие: автомат Калашникова калибра 7,62 мм и пистолет Макарова калибра 9 мм со вставным стволом для бесшумной стрельбы, а также магазины к ним. Все изъятое прошло экспертизу в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Вологодской области. Как пояснил задержанный, запчасти и инструменты, необходимые для модернизации оружия, он приобретал в Интернете. Разрешения на хранение и ношение оружия мужчина не имел. По данному факту отделом дознания МО МВД России «Верховажский» возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 223УК РФ (Незаконное изготовление оружия). Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5лет со штрафом до 200 тысяч рублей, сообщает УМВД по Вологодской области. r