Любительница халявы пировала прямо в череповецком супермаркете

Записи видеокамер зафиксировали застолье в магазине. Фото: Иван Чухнин

В Череповце любительница выпить употребляла элитный алкоголь прямо в супермаркете.

19 января около 09:30 на пульт дежурного вневедомственной охраны Череповца поступил сигнал с кнопки сигнализации, установленной в супермаркете на улице Архангельской.

Сотрудники Росгвардии выехали на место. Оказалось, одна из посетительниц взяла с полки маленькую бутылку виски, выпила почти полностью и поставила бутылку обратно. Охранники увидели это на камерах видеонаблюдения. Поэтому на выходе ее остановили. Росгвардейцы установили личность любительницы халявы это 40-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ведомства.

Она не собиралась признавать вину, но записи с видеокамер свидетельствовали обратное. Женщина передана полицейским для составления протокола об административном правонарушении.