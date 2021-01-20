В Шексне обновили очистные сооружения

- Фото: Правительство Вологодской области

19 января в Шексне в эксплуатацию ввели обновленные очистные сооружения. По заявлению пресс-службы Правительства области, одни из самых современных в стране. В рамках региональной программы «Вода Вологодчины» на обеспечение шекснинцев чистой водой были выделены 170 млн рублей из областного, районного бюджетов и средств предприятия «Шексна-водоканал». До этого объект не ремонтировался 40 лет.

В районном центре возвели отдельное здание для осветлителей-рециркуляторов, были реконструированы существующие водоочистные сооружения и смонтированы автоматизированные системы технологического оборудования.

Как сообщает NewsVo, по контракту работы необходимо было завершить еще до 15 ноября 2020 года.