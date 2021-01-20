13 вологжан погибло в пожарах за последние 20 дней

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Председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области отчитался по статистике пожаров с начала года на Вологодчине. За последние три недели зафиксировано 77 пожаров - это на 42,6% выше, чем за тот же период в прошлом году. 13 человек скончались в результате ЧП.

- Фото: Правительство Вологодской области

Главными причинами пожаров называют неисправность печного отопления, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.

Губернатор поручил главам муниципалитетов провести информационную кампанию по разъяснению правил безопасного использования печей.