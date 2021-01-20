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Кот, которого замотали скотчем, обрел дом в Бабаево

Женщина взяла питомца на пару дней, но потом решила оставить его навсегда
Евдокия САХАРОВА
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До и после спасения

До и после спасения

В Бабаево одним счастливым котом стало больше. Подслеповатого на один глаз питомца обнаружили замотанным в пакеты и скотч в сугробе 15 января. Теперь спасенный кот обрел семью. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

Супруги, освободившие мурлыку из полиэтиленовой тюрьмы, поначалу разместили объявление по поиску новых или старых хозяев найденыша. Никто не отозвался, а сердце кошкоспасателей тем временем прикипело к новому любимцу. Было принято решение оставить Ваську себе - у четы дома уже обитают несколько хвостатых. У котика начал заживать глаз, но на улицу он пока выходит с неохотой - мало ли что.

Фото: СМ | Великий Устюг