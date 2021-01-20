Дикая куница ворвалась в квартиру вологжан и умыкнула еду

Фото героини новости из газеты "Звезда"

В поселке Шексна Вологодской области жители многоквартирного дома более трех недель страдали от набегов куницы. Дикий зверь поселился на чердаке и шустро бегал по вентиляции, терроризируя своим топотом законных собственников жилья. Об этом сообщила местная газета "Звезда".

Почти месяц назад жители дома N29 по улице Пришекснинской стали плохо спать по ночам, а с приходом крепких морозов подозрительный шум только усилился. Куница выпрыгивала из вентиляционной решетки, портила мебель и крала плохо лежащее съестное. Пострадавшим пришлось срочно укреплять защиту вентиляции подручными средствами во избежание повторных набегов.

Одной их жительниц дома даже удалось сделать снимок хищницы. По мнению специалистов, животное просто страдает от голода и холода и уйдет в лес, когда придет время.