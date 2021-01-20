В Вологде спасут три памятника архитектуры

Дом №33 на улице Кирова - памятник федерального значения Фото: администрация города Вологды

В областной столице к реставрации готовят три памятника архитектуры: дома по адресам Набережная VI армии, 81в, Кирова, 33, Зосимовская, 54. Подготовкой документов, приватизацией и восстановлением зданий занимается комитет «Сохраняя будущее», об этом сообщил во время прямого эфира мэр Вологды. Специалисты уже подготовили эскизные проекты для реставрации.

.

Конкурс на приватизацию зданий на Набережной VI Армии, д. 81 и Кирова, д. 33 объявлен. Дом на Зосимовской пойдет с аукциона в марте. Начальная цена памятников архитектуры составит 1 рубль, но после приватизации новому собственнику придется профинансировать реставрацию под контролем областного Комитета по охране объектов культурного наследия.

Своей очереди на реставрацию ожидают здания по улицам Октябрьской, 15, Ленинградской, 28, Варенцовой, 1 - для них уже составлена проектная документация.