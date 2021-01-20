В Вологодской области увеличили взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Теперь жители дома без лифта с февраля 2021 года будут платить по 8,4 рубля за квадратный метр - оплата увеличилась на 26 копеек. Счастливые обладатели квартир в зданиях с лифтом выложат все 10 рублей, что на 30 копеек больше прежнего.Пресс-служба Правительства области сообщила, что рост минимального взноса составил 3,8%, что меньше инфляции за прошедший год – 4,9%.По словам Департамента строительства области, увеличение взноса на капитальный ремонт во всех регионах страны является обязательным в соответствии с законодательством. Прежние льготы для граждан сохраняются.