Мужчина незаконно продавал кассовые аппараты и пойдет под суд

Других участников незаконной сделки разыскивает полиция. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Вологодской области 38-летний мужчина подозревается в неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, три года назад, мужчина, не собирающийся осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания. После этого он передал постороннему лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к этой системе, и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени индивидуального предпринимателя.

Мужчина не имеет постоянного источника дохода, не трудоустроен и, как считают следователи СКР, действовал незаконно с целью получения денежного вознаграждения от постороннего лица, личность которого сейчас устанавливается.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства преступной схемы и причастные к ней лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно санкции уголовной статьи, такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы - до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.