Лежащего на снегу мужчину заметил патруль Росгвардии. Это спасло ему здоровье или жизнь: мужчина мог получить обморожения или замерзнуть. О происшествии сообщает пресс-служба ведомства.18 января около 9:40 утра сотрудники вневедомственной охраны в микрорайоне «Зеленый город» обратили внимание на мужчину. Он лежал на снегу около дороги. Оказалось, мужчина находится в состоянии сильного опьянения. Росгвардейцы вызвали скорую помощь. Медики диагностировали, что у мужчины был эпилептический припадок на фоне употребления алкоголя, поэтому он упал и не мог подняться. Никаких телесных повреждений у него не было. Мужчина был приведен в чувство. Его жизни ничего не угрожает.