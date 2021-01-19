В Вологде, в супермакете торговой сети Макси, возник пожар. ЧП случилось в здании на улице Конева. Туда отправились пожарные автомобили. Об этом сообщают вологжане в соцсетях. В МЧС подтвердили факт инцидента.Позднее пресс-службе МЧС уточнила: произошло короткое замыкание в электрощите на цокольном этаже в здании магазина Макси на улице Конева. Из-за задымления все люди были срочно эвакуированы.Возгорание было потушено с помощью огнетушителя. Пострадавших нет.Как уточняет служба пожаротушения, сообщение о пожаре поступило в 13:54, на место выехали по 2 номеру 10 единиц техники, 30 человек личного состава. Эвакуировано из здания около 100 человек.