В Череповце вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур. Его темой станет космос.Конкурс мастеров «Космос близкий и далекий» будет посвящен 60-летию первого полета человека в космос.Стала известна дата мероприятия - 7 февраля 2021 года на площади Молодежи в Череповце.В прошлом году ледяные скульптуры, посвященные юбилею Великой Победы изломали молодые люди. Их быстро вычислили, они извинились, но вандалы были наказаны.В этом году площадь Молодежи у Дворца металлургов будет под усиленным контролем правоохранителей.