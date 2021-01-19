В Вологодской области за последние сутки 305 человек заболело коронавирусом, 11 человек умерло от этого страшного заболевания. По количеству заболевших за сутки Вологодчина находится в первой десятке регионов. Заболеваемость с начала года находится примерно на одном уровне. С начала пандемии заафиксировано 29 303 подтвержденных случая заражения COVID-19. Согласно региональной статистике, увеличилось количество пациентов в монопрофильных госпиталях, на 15 процентов выросло число вологжан, которые болеют тяжело.За сутки выздоровели 290 жителей области, всего в регионе от коронавируса вылечились 24605 человек. Всего за время пандемии в регионе скончались 548 человек.Число новых случаев COVID-19 за сутки в России опустилось к уровню начала ноября. Прирост составил 21 734 случая, из них в Петербурге - 3 281, Москве - 3 115. Москва побила антирекорд по смертности: за сутки скончались 84 пациента. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 612 тыс. 800 случаев коронавирусной инфекции.Информация о количестве заболевших и динамике распространения инфекции представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф.