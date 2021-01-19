О мошенничестве при покупке жилья рассказала пресс-служба УМВД области. Вологжанка лишилась 270 тысяч рублей, собираясь купить квартиру. Она отдала мошеннику задаток, но осталась без своих квадратных метров.В УМВД России по г. Вологде обратилась 28-летняя девушка. Как выяснили полицейские, она нашла объявление о продаже однокомнатной квартиры на улице Чехова за 1 миллион 70 тысяч рублей. Чтобы забронировать жилье, она позвонила по указанному на сайте телефону. Но абонент сообщил, что у него уже есть покупатель на это жилье. Девушка стала уговаривать продавца, чтобы продал квартиру ей и предложила залог. В итоге она перевела неизвестному 120 тысяч рублей, на следующий день продавец уговорил ее перевести еще 150 тысяч, причем 100 тысяч она взяла в кредит.Квартиру, которую так возжелала девушка, она так и не посмотрела. Мужчина сообщил, что он, якобы, находится в Сочи. А девушка отправилась в полицию.