19 января пожарные выезжали в школу №4 Вологды, что на Советском проспекте, 120.ЧП случилось в 9 часов. Звонили из школы. Там горела лампа в одном из учебных кабинетов.Учителя сработали четко: на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений они провели эвакуацию учащихся и ликвидировали загорание с помощью первичных средств пожаротушения. Сотрудники МЧС России, прибывшие на место происшествия, осмотрели помещение, убедились в безопасности, проветрили здание и проверили состояние пожарных гидрантов возле учебного заведения.