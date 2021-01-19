В Вологодской области сгорел сельский магазин. ЧП случилось 18 января в 17 часов 26 минут в селе Устье.Как сообщает МЧС, горел продовольственный магазин в селе Устье, улица Юбилейная, 9А. Это одноэтажное, металлическое, обнесенное кирпичом здание, размером 5 на 10 метров.Как пояснила продавец, работавшая во время ЧП, женщина почувствовала слабый запах горелой проводки, подошла к электрическому обогревателю, но ничего там подозрительного не заметила. В этот момент она услышала хлопок, в павильоне погас свет.Женщина включила фонарик и пошла в подсобное помещение. Там уже горел потолок. Она попыталась самостоятельно потушить пламя, но поняла, что не справится. Тогда она забрала кассу и выбежала на улицу, вызвала пожарных. Из-под крыши уже шел дым.Пожарные сумели справиться с огнем. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка потолочного перекрытия в подсобном помещении. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы в электропроводке. В магазине отопление осуществлялось электрическими обогревателями, проводка в подсобном помещении была старая.