В городе Бабаево Вологодской области неустановленные личности обмотали кота скотчем и бросили умирать. О найденном животном сообщили в социальных сетях. В группе «Подслушано Бабаево» очевидцы рассказали, что котика нашли на улице Боровой вечером 15 января. Упитанный, явно домашний питомец был упакован в пакеты - самостоятельно выбраться из такой тюрьмы он не мог и вскоре бы погиб. Его спасли неравнодушные прохожие.Кто такое мог сделать с доверчивым животным неизвестно. Версий много: хозяева под горячую руку, недобрые соседи, нездоровые дети. Подслеповатый на один глаз пострадавший теперь ищет своих хозяев. Новых или старых.Новость вызвала бурю осуждения в соцсетях. Живодеров назвали нелюдями, пригрозили полицией и даже вспомнили \\"эффект бумеранга\\".