В Череповце недобросовестные мужчины вошли в доверие к пенсионерке и даже получили предоплату за замену исправных стеклопакетов.Дочь пострадавшей направила благодарственное письмо на имя начальника УМВД России по Вологодской области. Женщина поблагодарила правоохранителей (старшего лейтенанта Александра Грицкевича, участкового, лейтенанта полиции Марка Ярославцева и лейтенанта Кирилла Михайлова) за помощь ее пожилой матери.К пенсионерке пришли неизвестные и предложили бесплатную проверку стеклопакетов. После, мужчины сообщили, что ее окнам нужна срочная замена и стоимость составит 40 тысяч рублей (пенсионерам скидка 50%, иначе взяли бы все 80 000!). Женщина, вероятно, побоялась замерзнуть зимой с проблемными окнами и внесла предоплату 26,5 тысяч рублей. Мошенники сняли замеры и скрылись. Не уточняется, собирались ли мужчины вообще делать работу.Пообщавшись с матерью, череповчанка поняла, что родственница попала под чары банальных аферистов - окна были в полном порядке.После обращения дочери пострадавшей в полицию, правоохранители оперативно установили личности 25-летних преступников. После общения с полицейскими, мужчины вернули пострадавшей деньги. Пенсионерка же не стала выдвигать обвинения.