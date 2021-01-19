В Вологодской области 20 и 21 января будет работать \\"Телефон здоровья\\". Высококлассные специалисты раскроют тонкости профилактики диабета и подскажут, как выработать стрессоустойчивость в период пандемии.20 января на вопросы вологжан по телефону (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов ответит Инна Пермогорская - эндокринолог областного госпиталя для ветеранов войн. Врач расскажет о факторах риска возникновения сахарного диабета.21 января на телефоне будет Екатерина Веселова - психиатр, заведующая общепсихиатрическим отделением №17 областной психиатрической больницы. Медик подскажет, как легче переносить стресс во времена коронавирусной пандемии.