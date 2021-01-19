На сайте Вологодской станции переливания появилась информация о необходимости срочно пополнить банк крови. В Вологде не хватает крови всех групп, особенно с отрицательным резус-фактором.Прием доноров, из-за сложной эпидемиологической ситуации, проходит по предварительной записи. Сделать это можно на сайте vospk.ru или в будни по телефону 8 (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00, телефону 8 (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00.Процедура проводится по адресу г. Вологда, ул. Ветошкина, д.55, с 8 утра до часу дня в будние дни.