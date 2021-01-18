В областной столице правоохранители раскрыли кражу курток из одного известного спортивного магазина в ТЦ Мармелад. Хищение произошло 10 января. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.С заявлением в полицию обратился представитель торговой точки. Он пояснил, что обнаружил на записях с камер видеонаблюдения факт хищения имущества. Правоохранители оперативно задержали 14-летнего юношу.На допросе молодой человек рассказал, что зашел в магазин примерить пару курток. Когда он закрылся в примерочной, то спрятал одну вещь в рюкзак, а вторую надел на себя. На другой день он сбыл похищенное неизвестной женщине, а вырученные 2500 рублей потратил. Теперь подростку грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.