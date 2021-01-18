В Череповце суд вынес решение по ДТП, произошедшему 11 декабря. Сотрудникам ДПС пришлось подставить под удар служебную машину, чтобы предотвратить наезд на двух пешеходов, переходящих Северное шоссе по зебре. На мужчин на автомобиле ВАЗ-2112 несся 24-летний водитель, гражданин Армении, в состоянии наркотического опьянения.„Вологодский областной наркологический диспансер № 1“ по результатам экспертиз заключил, что в биологической среде водителя есть марихуана и каннабиноиды. Мужчина не признал свою вину - объяснил, что наркотики не употребляет, а занимается спортом. Так как у него болело сердце, ему дали пожевать насвай (торговля таким \\"нелегким\\" табачным изделием в России запрещена). Кроме того, в его семье принято пить чай с разными оздоравливающими травами.Подсудимый не смог пояснить, почему во время медицинского освидетельствования подтвердил врачу факт курения марихуаны, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.Иностранный гражданин уже был ранее привлечен к ответственности за аналогичное нарушение. Суд постановил лишить армянина водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано.Напомним, сотрудникам ДПС, спасшим жизнь и здоровье двух пешеходов, вручили награды.