Департамент лесного комплекса Вологодской области отчитался о лесопосадках за 2020 год. Были высажены 8,9 тысяч гектаров леса, естественное лесовосстановление прошло на площади 71,2 тыс. га, комбинированное – на площади 2,2 тыс. га. План по лесовосстановлению за год выполнен и даже перевыполнен на 12,7%.В питомниках и теплицах выращено 18,5 млн. сеянцев хвойных пород. Заготовлено 376 кг семян лесных растений, общий запас семян составляет более 2 тонн.Специалисты проанализировали произошедшие лесные пожары. В этом году ущерб от них снизился в 2 раза и составил 1,6 млн. рублей. Закуплено 26 единиц спецтехники и 188 единиц оборудования.Экологические мероприятия провели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На реализацию потратили 156,5 млн рублейОднако вырубленных и погибших насаждений в Вологодской области все-таки больше, чем высаженных. Соотношение по площадям стремится к единице и составило в 2020 году 0,943, хотя планировалось всего 0,866.