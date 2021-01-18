Мировой судья Вологодской области по судебному участку №62 вынес решение по делу 26-летнего местного жителя. 23 ноября вологжанин посетил Исправительную колонию №4 в Соколе для свидания с осужденным, но прихватил с собой мобильный телефон - в трусах. Мужчина прикрепил запрещенный для передачи предмет к нижнему белью с помощью скотча.Сотрудники оперативного отдела на КПП в ходе досмотра нашли спрятанное средство связи. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области. На заседание обвиняемый не пришел. За преступление ему назначили 3 тысячи рублей штрафа. Решение может быть обжаловано.