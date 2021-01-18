В полночь минувшего дня в сауне на улице Остинской города Череповца произошел конфликт. 37-летний череповчанин не захотел покидать заведение, когда оплаченное им время истекло. Мужчина активно подкреплял свою позицию нецензурной лексикой и кулаками. Дебошир даже накинулся на сотрудницу и проломил дверь ударом руки - тогда администратор нажала на тревожную кнопку.На место скандала выехала Росгвардия. Когда череповчанин увидел правоохранителей, то попытался напасть и на них, но потом заявил, что ему резко поплохело. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики обследовали пациента и диагностировали у него состояние сильного алкогольного опьянения. В госпитализации мужчина не нуждался. В итоге нарушитель отправился в отдел полиции для дальнейших разбирательств.