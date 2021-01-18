В Вологде из-за дефекта на магистральной сети ПАО «ТГК-2» произошел прорыв в районе дома №22 по улице Беляева. Теплоснабжение будет ограничено в Южном микрорайоне областной столицы до 10 утра 19 января. О ЧП Комсомольская правда писала ранее.Для проведения ремонтных работ пришлось отключить от тепла следующие здания:- ул. Беляева, д. 21, 23, 32, корпуса 2 и 3;- ул. Петрозаводская, д. 2,3,4;- ул. Можайского, д. 102Б (детский сад № 21), 104.Без теплоснабжения останутся ориентировочно до 2 часов дня 18 января:- ул. Беляева: 22,22а, 24, 24А, 24Б, 26;- ул. Петрозаводская: 10, 12, 14, 14А;- ул. Московская, 35, 37.В Южном районе ожидается снижение температуры теплоносителя. Кроме того, из-за распределения нагрузки между Южным и Центральным направлениями, в центре города температура горячей воды и отопления тоже может снизиться.